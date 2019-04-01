Общественное пригласило двух победителей первого тура на теледебаты
1 апреля, 2019, 18:01
Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов на пост президента, прошедших во второй тур президентских выборов, принять участие в теледебатах
Об этом сообщает пресс-служба Общественного вещателя.
"Общественный вещатель готов к проведению теледебатов в определенном законом порядке и предоставит официальные приглашения к участию в дебатах обоим кандидатам сразу после официального объявления результатов первого тура выборов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе НСТУ отмечают, что согласно закону "О выборах президента Украины" дебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут. Кандидаты должны принимать участие в теледебатах лично.
- Напомним, что ЦИК обработала 85,7% бюллетеней избирателей, проголосовавших на выборах президента Украины. По обновленным данным, Владимир Зеленский набрал 30,33% (4 841 667 голосов), действующий президент Петр Порошенко - 16,01% (2 556 488 голосов), Юлия Тимошенко набрала 13,29% - 2 121 934 голоса.
- По результатам национального экзит-пола трех социологических служб по состоянию на 20:00 31 марта Владимир Зеленский имел 30,6% голосов, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%.
- В ЦИК заявили, что первый тур выборов прошел без системных нарушений .
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