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Общественное пригласило двух победителей первого тура на теледебаты

Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов на пост президента, прошедших во второй тур президентских выборов, принять участие в теледебатах

Об этом сообщает пресс-служба Общественного вещателя.

"Общественный вещатель готов к проведению теледебатов в определенном законом порядке и предоставит официальные приглашения к участию в дебатах обоим кандидатам сразу после официального объявления результатов первого тура выборов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе НСТУ отмечают, что согласно закону "О выборах президента Украины" дебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут. Кандидаты должны принимать участие в теледебатах лично.

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