Рада не успеет обязать кандидатов в президенты участвовать в теледебатах, - Сюмар

3 апреля, 2019, 13:53

Верховная Рада, скорее всего, не примет ко второму туру выборов президента законопроект, который будет снимать с регистрации кандидатов, которые отказываются от теледебатов

Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, сообщает Интерфакс-Украина .

"Скорее всего, обязательные дебаты имеют шанс быть принятыми по итогам этой кампании, но уже после выборов", - сказала народный депутат.

Она отметила, что законопроект еще должен пройти рассмотрение в комитете по вопросам правовой политики, добавив, что вопрос о том, удастся ли собрать кворум в период между выборами.

Нардеп отметила, что в четверг в парламенте затянется рассмотрение поправок ко второму чтению закона о языке, который Верховная Рада начала 28 февраля. И некоторое время продлится согласования ряда позиций по языковому законопроекту.

"Можно менять правила игры во время самой игры? Я являюсь сторонником обязательных дебатов и сама подавала соответствующие поправки в Избирательный кодекс. Страна должна слышать программные позиции кандидатов. Но избирательное законодательство не меняют за полгода до выборов. И это тоже правило", - заявила Сюмар.