Рада не успеет обязать кандидатов в президенты участвовать в теледебатах, - Сюмар
Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, сообщает Интерфакс-Украина .
"Скорее всего, обязательные дебаты имеют шанс быть принятыми по итогам этой кампании, но уже после выборов", - сказала народный депутат.
Она отметила, что законопроект еще должен пройти рассмотрение в комитете по вопросам правовой политики, добавив, что вопрос о том, удастся ли собрать кворум в период между выборами.
Нардеп отметила, что в четверг в парламенте затянется рассмотрение поправок ко второму чтению закона о языке, который Верховная Рада начала 28 февраля. И некоторое время продлится согласования ряда позиций по языковому законопроекту.
"Можно менять правила игры во время самой игры? Я являюсь сторонником обязательных дебатов и сама подавала соответствующие поправки в Избирательный кодекс. Страна должна слышать программные позиции кандидатов. Но избирательное законодательство не меняют за полгода до выборов. И это тоже правило", - заявила Сюмар.
- Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова зарегистрировали проект закона (№10168) о внесении изменений в закон о выборах президента Украины относительно обязательности теледебатов в случае назначения повторного голосования.
- 31 марта после завершения голосования президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что перед вторым туром президентских выборов обязательно должны состояться предвыборные дебаты кандидатов.
- Кандидат в президенты Владимир Зеленский готов участвовать в дебатах перед вторым туром выборов, но сначала нужно дождаться его официального объявления, прокомментировал политконсультант и советник штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
- 1 апреля Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила принять участие в теледебатах кандидатов в президенты, прошедших во второй тур президентских выборов.
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