ЦИК обработала почти 98% протоколов: у Зеленского чуть больше 30%, Тимошенко не выходит во второй тур
2 апреля, 2019, 07:21
Центральная избирательная комиссия подсчитала уже 97,75% бюллетеней избирателей, проголосовавших в первом туре выборов президента Украины
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Владимир Зеленский набирает 30,2% (5582846 голосов), действующий президент Петр Порошенко - 15,9% (2937222 голосов), лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко набрала 13,3% - 2469257 голоса.
За тройкой лидеров идут Юрий Бойко (11,6%, 2150902 избирателей), Анатолий Гриценко (6,9%, 1277012 избирателей), Игорь Смешко (6,0%, 1113438 избирателей), Олег Ляшко (5 4%, 1009394 избирателей), Александр Вилкул (4,1%, 768 382 избирателей), Руслан Кошулинский (1,6%, 300 352 избирателей).
- Напомним, по данным штаба кандидата в президенты Юлии Тимошенко, в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский, на втором месте - руководительница ВО "Батькивщина".
- Президент Украины Петр Порошенко назвал свое прохождение во второй тур изломом сценария Кремля по первому туру украинских выборов.
- Порошенко заявил, что в случае избрания его на второй срок российский президент Владимир Путин будет вынужден согласиться на миротворческую миссию ООН на оккупированных Россией территориях Донбасса.
- В ЦИК заявили, что первый тур выборов прошел без системных нарушений.
- По результатам национального экзитпола трех социологических служб по состоянию на 20:00 Владимир Зеленский имел 30,6% голосов, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%.
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