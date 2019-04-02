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ЦИК обработала почти 98% протоколов: у Зеленского чуть больше 30%, Тимошенко не выходит во второй тур

Центральная избирательная комиссия подсчитала уже 97,75% бюллетеней избирателей, проголосовавших в первом туре выборов президента Украины

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Владимир Зеленский набирает 30,2% (5582846 голосов), действующий президент Петр Порошенко - 15,9% (2937222 голосов), лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко набрала 13,3% - 2469257 голоса.

За тройкой лидеров идут Юрий Бойко (11,6%, 2150902 избирателей), Анатолий Гриценко (6,9%, 1277012 избирателей), Игорь Смешко (6,0%, 1113438 избирателей), Олег Ляшко (5 4%, 1009394 избирателей), Александр Вилкул (4,1%, 768 382 избирателей), Руслан Кошулинский (1,6%, 300 352 избирателей).

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