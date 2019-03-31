Зеленский - более 30%: Результаты национального экзитпола по состоянию на 20:00
Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова на совместной пресс-конференции в Укринформе объявили результаты опроса граждан на президентских выборах 2019-го года на выходах из избирательных участков по состоянию на 20:00.
Об этом сообщает Еспресо.TV, которое является информационным партнером национального экзит-пола.
Владимир Зеленский - 30,6%
Петр Порошенко - 17,8%
Юлия Тимошенко - 14,2%
Юрий Бойко - 9,7%
Анатолий Гриценко - 7,1%
Игорь Смешко - 6,5%
Олег Ляшко - 4,7%
Александр Вилкул - 4,0%
Руслан Кошулинский - 1,7%
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