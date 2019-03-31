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Порошенко заявил, что его победа во втором туре заставит Путина согласиться на миротворцев ООН в ОРДЛО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае избрания его на второй срок российский президент Владимир Путин будет вынужден согласиться на миротворческую миссию ООН на оккупированных Россией территориях Донбасса

Об этом Порошенко заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Когда Путин увидит, что украинцы на выборах проголосовали против капитуляции, он должен будет согласиться на голубые каски миротворцев ООН. Это украинские предложения, которые поддержаны нашими партнерами из ЕС и США", - сказал Порошенко.

По мнению действующего президента, его кандидатура является наиболее нежелательной для Кремля.

"Путин притаился ожидать результатов украинских выборов. Очень надеялся, что его услышит украинский народ и будет кто угодно, лишь бы не ... (Порошенко, - ред.). Он рассчитывает на приемлемый для себя результат, он мечтает о мягком, подталивом, кротком, хихикающем, неопытном, слабом, идеологически аморфном и политически неопределенном президенте Украины. Неужели мы ему подарим этот шанс? " - сказал Порошенко.

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