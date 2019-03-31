Порошенко заявил, что его победа во втором туре заставит Путина согласиться на миротворцев ООН в ОРДЛО

31 марта, 2019, 21:25

Об этом Порошенко заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Когда Путин увидит, что украинцы на выборах проголосовали против капитуляции, он должен будет согласиться на голубые каски миротворцев ООН. Это украинские предложения, которые поддержаны нашими партнерами из ЕС и США", - сказал Порошенко.

По мнению действующего президента, его кандидатура является наиболее нежелательной для Кремля.

"Путин притаился ожидать результатов украинских выборов. Очень надеялся, что его услышит украинский народ и будет кто угодно, лишь бы не ... (Порошенко, - ред.). Он рассчитывает на приемлемый для себя результат, он мечтает о мягком, подталивом, кротком, хихикающем, неопытном, слабом, идеологически аморфном и политически неопределенном президенте Украины. Неужели мы ему подарим этот шанс? " - сказал Порошенко.