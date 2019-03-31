Порошенко заявил, что его победа во втором туре заставит Путина согласиться на миротворцев ООН в ОРДЛО
Об этом Порошенко заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV .
"Когда Путин увидит, что украинцы на выборах проголосовали против капитуляции, он должен будет согласиться на голубые каски миротворцев ООН. Это украинские предложения, которые поддержаны нашими партнерами из ЕС и США", - сказал Порошенко.
По мнению действующего президента, его кандидатура является наиболее нежелательной для Кремля.
"Путин притаился ожидать результатов украинских выборов. Очень надеялся, что его услышит украинский народ и будет кто угодно, лишь бы не ... (Порошенко, - ред.). Он рассчитывает на приемлемый для себя результат, он мечтает о мягком, подталивом, кротком, хихикающем, неопытном, слабом, идеологически аморфном и политически неопределенном президенте Украины. Неужели мы ему подарим этот шанс? " - сказал Порошенко.
- Напомним, по данным национального экзит-пола трех социологических служб по состоянию на 18:00 , Владимир Зеленский набрал 30,4%, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%.
- По данным штаба кандидата в президенты Юлии Тимошенко, в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский , на втором месте - глава ВО "Батькивщина".
- Президент Украины Петр Порошенко назвал свое прохождение во второй тур сломом сценария Кремля по первому туру украинских выборов
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