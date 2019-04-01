Первый тур выборов прошел без системных нарушений, - ЦИК
Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает "Укринформ".
"Этот важный этап избирательного процесса прошел, и прошел, как об этом свидетельствуют и наши комментарии и комментарии Национальной полиции, и общественных наблюдателей, без системных нарушений. То есть, мы с вами имеем свершившееся волеизъявление украинского народа", - сказала Слипачук.
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По данным ЦИК , явка избирателей в первом туре составила 63,48%, наибольшая явка наблюдалась в Волынской области (68,33%), наименьшая - в Закарпатской области (46,99%).
По результатам обработки 3,59% бюллетеней в гонке лидирует Владимир Зеленский (28,61%), на втором месте - Петр Порошенко (17,25%), на третьем - Юлия Тимошенко (14,99%).
- Напомним, по состоянию на 18:00 полиция получила более 1,6 тыс. сообщений о нарушениях на выборах.
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