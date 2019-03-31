Тимошенко и Зеленский встретятся во втором туре, - штаб "Батькивщины"
31 марта, 2019, 20:30
По данным штаба кандидата в президенты Юлии Тимошенко, в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский , на втором месте - глава ВО "Батькивщина"
Об этом заявила во время брифинга Юлия Тимошенко, передает Эспрессо.TV.
По словам Тимошенко, сейчас Зеленский набирает 27% голосов избирателей, у нее самой - 20,9%, действующий президент Петр Порошенко имеет 17,5%.
При этом Тимошенко заявила, что ее команда начнет объявлять предварительные результаты подсчета голосов с 00:00 понедельника на 1 апреля.
Также Тимошенко призвала не учитывать слишком экзит-полы, назвав их "продажной социологией".
- Напомним, по данным национального экзитпола трех социологических служб по состоянию на 18:00, Владимир Зеленский набрал 30,4%, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%.
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