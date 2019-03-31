Тимошенко и Зеленский встретятся во втором туре, - штаб "Батькивщины"

31 марта, 2019, 20:30

Об этом заявила во время брифинга Юлия Тимошенко, передает Эспрессо.TV.

По словам Тимошенко, сейчас Зеленский набирает 27% голосов избирателей, у нее самой - 20,9%, действующий президент Петр Порошенко имеет 17,5%.

При этом Тимошенко заявила, что ее команда начнет объявлять предварительные результаты подсчета голосов с 00:00 понедельника на 1 апреля.

Также Тимошенко призвала не учитывать слишком экзит-полы, назвав их "продажной социологией".