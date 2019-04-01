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У Порошенко показали их итоги параллельного подсчета голосов

Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко показал данные своего параллельного подсчета голосов первого тура выборов

Об этом сообщает LIGA.net .

По данным штаба действующего главы государства, Порошенко набирает 16,2% голосов, уступая лидеру - шоумену Владимиру Зеленскому, у которого 29,8%.

Эти цифры более или менее коррелируют с данными национального экзит-пол и промежуточной информации из ЦИК.

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