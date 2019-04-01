У Порошенко показали их итоги параллельного подсчета голосов
1 апреля, 2019, 09:20
Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко показал данные своего параллельного подсчета голосов первого тура выборов
Об этом сообщает LIGA.net .
По данным штаба действующего главы государства, Порошенко набирает 16,2% голосов, уступая лидеру - шоумену Владимиру Зеленскому, у которого 29,8%.
Эти цифры более или менее коррелируют с данными национального экзит-пол и промежуточной информации из ЦИК.
- Напомним, по данным штаба кандидата в президенты Юлии Тимошенко, в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский , на втором месте - руководительница ВО "Батькивщина".
- Президент Украины Петр Порошенко назвал свое прохождение во второй тур изломом сценария Кремля по первому туру украинских выборов.
- Порошенко заявил, что в случае избрания его на второй срок российский президент Владимир Путин будет вынужден согласиться на миротворческую миссию ООН на оккупированных Россией территориях Донбасса.
- В ЦИК заявили, что первый тур выборов прошел без системных нарушений .
- По результатам национального экзит-пола трех социологических служб состоянию на 20:00 Владимир Зеленский имел 30,6% голосов, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%.
- По результатам обработки 50,3% бюллетеней лидерство в первом туре президентских выборов удерживает шоумен Владимир Зеленский .
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