У Порошенко показали их итоги параллельного подсчета голосов

1 апреля, 2019, 09:20

Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко показал данные своего параллельного подсчета голосов первого тура выборов

Об этом сообщает LIGA.net .

По данным штаба действующего главы государства, Порошенко набирает 16,2% голосов, уступая лидеру - шоумену Владимиру Зеленскому, у которого 29,8%.

Эти цифры более или менее коррелируют с данными национального экзит-пол и промежуточной информации из ЦИК.