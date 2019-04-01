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ЦИК обработала более 50% протоколов: Зеленский набрал 30%, Порошенко отстает почти на 14%

По результатам обработки 50,3% бюллетеней лидерство в первом туре президентских выборов удерживает шоумен Владимир Зеленский

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Зеленский набрал 30,2%, президент Украины Петр Порошенко - 16,6%, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 13,0%.

За тройкой лидеров идут Юрий Бойко (11,5%), Анатолий Гриценко (7,1%), Игорь Смешко (5,9%), Олег Ляшко (5,1%), Александр Вилкул (4,2%), Руслан Кошулинский (1,6%).

Количество недействительных бюллетеней - 1,1%.

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