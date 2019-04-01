Советник Зеленского предложил провести дебаты Порошенко с Коломойским

1 апреля, 2019, 21:06

Советник Зеленского Руслан Рябошапка не видит, о чем можно дебатировать с Порошенко из-за того, что действующий глава государства считает Зеленского "марионеткой Коломойского"

Об этом заявил советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Руслан Рябошапка, сообщает Громадське.

Он напомнил, что ранее Зеленский заявил о готовности провести дебаты с Порошенко.

"Вопрос такой - о чем дебатировать? О том, что человек 5 лет была на высшем посту в стране и он все мог доказать и объяснить своими делами? Если у вас есть какие-то планы на 5 лет - почему вы это не сделали тогда? Я не вижу просто смысла начинать эти, извините за грубое слово "собачьи бои", когда люди устраивают ток-шоу, а не дискуссию или обмен взглядами по программам", - отметил Рябошапка.

Советник шоумена отметил, что в ближайшее время Зеленский должен детально представить своим избирателям программу и членов команды.

"Обсуждать эти лица и план действий с Порошенко? Я не вижу в этом смысла. Какой вопрос к Зеленскому может быть от Порошенко, который считает его марионеткой Коломойского? Может он с Коломойским устроит дебаты ли Коломойский с Медведчуком?" - подчеркнул советник Зеленского .