Советник Зеленского предложил провести дебаты Порошенко с Коломойским
Об этом заявил советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Руслан Рябошапка, сообщает Громадське.
Он напомнил, что ранее Зеленский заявил о готовности провести дебаты с Порошенко.
"Вопрос такой - о чем дебатировать? О том, что человек 5 лет была на высшем посту в стране и он все мог доказать и объяснить своими делами? Если у вас есть какие-то планы на 5 лет - почему вы это не сделали тогда? Я не вижу просто смысла начинать эти, извините за грубое слово "собачьи бои", когда люди устраивают ток-шоу, а не дискуссию или обмен взглядами по программам", - отметил Рябошапка.
Советник шоумена отметил, что в ближайшее время Зеленский должен детально представить своим избирателям программу и членов команды.
"Обсуждать эти лица и план действий с Порошенко? Я не вижу в этом смысла. Какой вопрос к Зеленскому может быть от Порошенко, который считает его марионеткой Коломойского? Может он с Коломойским устроит дебаты ли Коломойский с Медведчуком?" - подчеркнул советник Зеленского .
- Напомним, что ЦИК обработала 85,7% бюллетеней избирателей, проголосовавших на выборах президента Украины. По обновленным данным, Владимир Зеленский набрал 30,33% (4 841 667 голосов), действующий президент Петр Порошенко - 16,01% (2 556 488 голосов), Юлия Тимошенко набрала 13,29% - 2 121 934 голоса.
- По результатам национального экзит-пола трех социологических служб состоянию на 20:00 31 марта Владимир Зеленский имел 30,6% голосов, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%.
- В ЦИК заявили, что первый тур выборов прошел без системных нарушений .
- 1 апреля Общественный вещатель пригласил обоих кандидатов в президенты - победителей первого тура на теледебаты.
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