//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ЦИК обработала более 85% бюллетеней: Порошенко немного сократил отставание от Зеленского


фото: REUTERS
Центральная избирательная комиссия посчитала уже 85,7% бюллетеней избирателей, проголосовавших на выборах президента Украины

Об этом сообщает сайт ЦИК.

По обновленным данным, Владимир Зеленский набрал 30,33% (4 841 667 голосов), действующий президент Петр Порошенко - 16,01% (2 556 488 голосов). Таким образом, Порошенко сократил отставание с 4,4% до 4,32%.

Юлия Тимошенко набрала 13,29% - 2 121 934 голоса (предварительные данные свидетельствовали о 13,2%).

За тройкой лидеров идут Юрий Бойко (11,54%, 1 842 447 избирателей), Анатолий Гриценко (7,02%, 1 121 044 избирателей), Игорь Смешко (5,96%, 951 476 избирателей), Олег Ляшко (5,37%, 857 476 избирателей), Александр Вилкул (4,28%, 683 203 избирателей), Руслан Кошулинский (1,65%, 263 892 избирателей).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

1 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

1 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать