ЦИК обработала более 85% бюллетеней: Порошенко немного сократил отставание от Зеленского
1 апреля, 2019, 16:50
Центральная избирательная комиссия посчитала уже 85,7% бюллетеней избирателей, проголосовавших на выборах президента Украины
Об этом сообщает сайт ЦИК.
По обновленным данным, Владимир Зеленский набрал 30,33% (4 841 667 голосов), действующий президент Петр Порошенко - 16,01% (2 556 488 голосов). Таким образом, Порошенко сократил отставание с 4,4% до 4,32%.
Юлия Тимошенко набрала 13,29% - 2 121 934 голоса (предварительные данные свидетельствовали о 13,2%).
За тройкой лидеров идут Юрий Бойко (11,54%, 1 842 447 избирателей), Анатолий Гриценко (7,02%, 1 121 044 избирателей), Игорь Смешко (5,96%, 951 476 избирателей), Олег Ляшко (5,37%, 857 476 избирателей), Александр Вилкул (4,28%, 683 203 избирателей), Руслан Кошулинский (1,65%, 263 892 избирателей).
- Напомним, по данным штаба кандидата в президенты Юлии Тимошенко, в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский, на втором месте - руководительница ВО "Батькивщина".
- Президент Украины Петр Порошенко назвал свое прохождение во второй тур сломом сценария Кремля по первому туру украинских выборов.
- Порошенко заявил, что в случае избрания его на второй срок российский президент Владимир Путин будет вынужден согласиться на миротворческую миссию ООН на оккупированных Россией территориях Донбасса.
- В ЦИК заявили, что первый тур выборов прошел без системных нарушений.
- По результатам национального экзит-пола трех социологических служб состоянию на 20:00 Владимир Зеленский имел 30,6% голосов, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%.
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