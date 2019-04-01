ПАСЕ признала первый тур выборов президента Украины хорошо организованным
Об этом заявил представитель делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Март ван де Вен, сообщает УНИАН.
"Мои коллеги, парламентарии, в качестве наблюдателей, отметили, что голосование состоялось спокойно и хорошо организовано, избиратели сделали свой выбор относительно кандидатов без ограничений", - сказал ван де Вен.
В то же время он отметил, что значительное количество кандидатов были техническими и проводили избирательную кампанию в пользу других кандидатов, используя определенное время на телевидении и выделенные государственные средства.
"Это время и средства предусматривали создание равных возможностей для проведения кампании всеми кандидатами", - наголсив он.
Ван де Вен добавил, что делегация ПАСЕ будет наблюдать и за вторым туром выборов президента Украины.
- Напомним, что ЦИК обработала 85,7% бюллетеней избирателей, проголосовавших на выборах президента Украины. По обновленным данным, Владимир Зеленский набрал 30,33% (4 841 667 голосов), действующий президент Петр Порошенко - 16,01% (2 556 488 голосов), Юлия Тимошенко набрала 13,29% - 2 121 934 голоса.
- По результатам национального экзит-пола трех социологических служб состоянию на 20:00 31 марта Владимир Зеленский имел 30,6% голосов, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%.
- В ЦИК заявили, что первый тур выборов прошел без системных нарушений.
- 1 апреля глава миссии "CANADEM" в Украине Ллойд Аксуорти заявил, что очередные выборы президента Украины были проведены честно и свободно.
- 1 апреля президент ПА ОБСЕ Илка Канерва заявила, что первый тур выборов президента Украины был конкурентным, и граждане имели возможность свободного волеизъявления.
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