ПАСЕ признала первый тур выборов президента Украины хорошо организованным

1 апреля, 2019, 18:38

Наблюдатели ПАСЕ увидели, что голосование в первом туре выборов президента Украины прошло спокойно и хорошо организовано

Об этом заявил представитель делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Март ван де Вен, сообщает УНИАН.

"Мои коллеги, парламентарии, в качестве наблюдателей, отметили, что голосование состоялось спокойно и хорошо организовано, избиратели сделали свой выбор относительно кандидатов без ограничений", - сказал ван де Вен.

В то же время он отметил, что значительное количество кандидатов были техническими и проводили избирательную кампанию в пользу других кандидатов, используя определенное время на телевидении и выделенные государственные средства.

"Это время и средства предусматривали создание равных возможностей для проведения кампании всеми кандидатами", - наголсив он.

Ван де Вен добавил, что делегация ПАСЕ будет наблюдать и за вторым туром выборов президента Украины.