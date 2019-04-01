Выборы в Украине проходят свободно и конкурентно - ОБСЕ
Об этом заявили в Миссии наблюдателей ПА ОБСЕ на выборах в Украине.
"Мы можем говорить, безусловно, что это были конкурентные выборы, и была обеспечена возможность голосовать за того кандидата, которого выбирал гражданин. Безусловно, все будет определяться во втором туре", - сказал президент ПА ОБСЕ Илка Канерва.
По словам спецкоординатор ОБСЕ, в целом выборы президента Украины проходили свободно, и кандидаты могли соревноваться без ограничений.
"Можно говорить, что в целом выборы проходили как свободные. Нам очень важно, чтобы все ресурсы, которые выделялись на выборы, были использованы должным образом", - сказал Канерва.
"Мой личный вывод - эти конкурентные выборы ведут... во второй раунд. Надеюсь, что это вдохновит украинцев продолжить демократическое развитие в мире и безопасности... с европейскими ценностями", - добавил он.
Президент ОБСЕ провел пресс-конференцию вместе с представителями миссии международных наблюдателей в составе представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи НАТО и Европейского парламента.
Отмечается, что БДИПЧ ОБСЕ посылала запрос в Россию относительно участия в миссии граждан из РФ, но Украина приняла законопроект о запрете участия российских наблюдателей на выборах в Украине. Граждане России за первым туром выборов в Украине не наблюдали.
Напомним, что по результатам подсчета 80,3% протоколов лидерство в первом туре выборов удерживает шоумен Владимир Зеленский.
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