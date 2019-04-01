Выборы в Украине проходят свободно и конкурентно - ОБСЕ

1 апреля, 2019, 16:03

Первый тур выборов президента Украины был конкурентным, и граждане имели возможность свободного волеизъявления

Об этом заявили в Миссии наблюдателей ПА ОБСЕ на выборах в Украине.

"Мы можем говорить, безусловно, что это были конкурентные выборы, и была обеспечена возможность голосовать за того кандидата, которого выбирал гражданин. Безусловно, все будет определяться во втором туре", - сказал президент ПА ОБСЕ Илка Канерва.

По словам спецкоординатор ОБСЕ, в целом выборы президента Украины проходили свободно, и кандидаты могли соревноваться без ограничений.

"Можно говорить, что в целом выборы проходили как свободные. Нам очень важно, чтобы все ресурсы, которые выделялись на выборы, были использованы должным образом", - сказал Канерва.

"Мой личный вывод - эти конкурентные выборы ведут... во второй раунд. Надеюсь, что это вдохновит украинцев продолжить демократическое развитие в мире и безопасности... с европейскими ценностями", - добавил он.

Президент ОБСЕ провел пресс-конференцию вместе с представителями миссии международных наблюдателей в составе представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи НАТО и Европейского парламента.

Отмечается, что БДИПЧ ОБСЕ посылала запрос в Россию относительно участия в миссии граждан из РФ, но Украина приняла законопроект о запрете участия российских наблюдателей на выборах в Украине. Граждане России за первым туром выборов в Украине не наблюдали.

Напомним, что по результатам подсчета 80,3% протоколов лидерство в первом туре выборов удерживает шоумен Владимир Зеленский.