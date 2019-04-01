Миссия наблюдения CANADEM: выборы президента Украины прошли честно и свободно
Об этом заявил глава миссии "CANADEM" в Украине Ллойд Аксуорти на брифинге по результатам наблюдения за волеизъявлением 1 апреля во Киеве, передает Интерфакс-Украина.
"Выборы были проведены честно, свободно", - заявил Ллойд Аксуорти
Он сказал, что проведение первого тура президентских выборов в Украине было очень хорошо организовано.
"Если говорить о принципиальных вещах, то мы можем сказать, что проведенные выборы и то, как они были организованы, закладывают хороший фундамент для следующего раунда, а также для будущих парламентских выборов", - сказал Аксуорти.
Он отметил, что люди также доверяют процессу выборов и той избирательной системе, которая существует в Украине.
"Люди знают, что их голос будет учтен и демократические процессы будут усилены. Избирательная среда была конкурентной", - отметил Аксуорти.
По его словам, высокая явка избирателей более 63% свидетельствует о демократии, и такую явку "на выборах хотели бы достичь многие развитые демократии мира".
Аксуорти сообщил, что миссия "CANADEM" останется работать до завершения президентских выборов.
- В ЦИК заявили, что первый тур выборов прошел без системных нарушений .
- Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками рекомендовал нижней палате принять заявление о "непризнании итогов выборов президента Украины".
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