На Полтавщине напали на полицейского, охранявшего избирательный участок

1 апреля, 2019, 09:46

В Лубнах Полтавской области напали на полицейского, охранявшего избирательный участок

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел .

В частности, в Лубнах на избирательном участке неизвестные нанесли телесные повреждения полицейскому. У пострадавшего диагностирована закрытая черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб теменной области.

В Тячевском районе Закарпатской области попал в ДТП автомобиль, перевозивший бюллетени. В результате аварии, председатель комиссии получила телесные повреждения и была госпитализирована. Бюллетени в сопровождении полиции доставили в окружную комиссию.

Также в Киевской области в селе Панфил неизвестный проник на территорию избирательного участка. Его задержали полицейские и доставили домой. После этого он нанес ножевые ранения одному из членов избирательной комиссии, который пытался его успокоить после ссоры с женой.