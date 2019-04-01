На Полтавщине напали на полицейского, охранявшего избирательный участок
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел .
В частности, в Лубнах на избирательном участке неизвестные нанесли телесные повреждения полицейскому. У пострадавшего диагностирована закрытая черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб теменной области.
В Тячевском районе Закарпатской области попал в ДТП автомобиль, перевозивший бюллетени. В результате аварии, председатель комиссии получила телесные повреждения и была госпитализирована. Бюллетени в сопровождении полиции доставили в окружную комиссию.
Также в Киевской области в селе Панфил неизвестный проник на территорию избирательного участка. Его задержали полицейские и доставили домой. После этого он нанес ножевые ранения одному из членов избирательной комиссии, который пытался его успокоить после ссоры с женой.
- Напомним, по данным штаба кандидата в президенты Юлии Тимошенко, в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский , на втором месте - руководительница ВО "Батькивщина".
- Президент Украины Петр Порошенко назвал свое прохождение во второй тур изломом сценария Кремля по первому туру украинских выборов.
- Порошенко заявил, что в случае избрания его на второй срок российский президент Владимир Путин будет вынужден согласиться на миротворческую миссию ООН на оккупированных Россией территориях Донбасса.
- В ЦИК заявили, что первый тур выборов прошел без системных нарушений .
- По результатам национального экзит-пола трех социологических служб по состоянию на 20:00 Владимир Зеленский имел 30,6% голосов, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%.
- По результатам обработки 50,3% бюллетеней лидерство в первом туре президентских выборов удерживает шоумен Владимир Зеленский .
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