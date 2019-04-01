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ЦИК посчитала 80% бюллетеней: у Зеленского 30%, Тимошенко сокращает отставание от Порошенко


фото: REUTERS
По результатам подсчета 80,3% протоколов лидерство в первом туре выборов удерживает шоумен Владимир Зеленский

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Зеленский набирает 30,4% (4 538 692 избирателей), президент Украины Петр Порошенко - 16,0% (2 392 900 избирателей), лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 13,2% (1 977 084 избирателей).

За тройкой лидеров идут Юрий Бойко (11,5%, 1 724 538 избирателей), Анатолий Гриценко (7,0%, 1 049 429 избирателей), Игорь Смешко (5,9%, 888 554 избирателей), Олег Ляшко (5,3%, 791 065 избирателей), Александр Вилкул (4,3%, 642 987 избирателей), Руслан Кошулинский (1,6%, 246 228 избирателей).

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