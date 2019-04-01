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ЦИК посчитала 70% протоколов: Зеленский увеличивает отрыв от Порошенко

По результатам подсчета 70,6% протоколов лидерство в первом туре президентских выборов удерживает шоумен Владимир Зеленский

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Зеленский набирает 30,4% (3959999 избирателей), президент Украины Петр Порошенко - 16,1% (2103464 избирателей), лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 13,1% (1710650 избирателей).

За тройкой лидеров идут Юрий Бойко (11,5%, 1501213 избирателей), Анатолий Гриценко (7,0%, 917 038), Игорь Смешко (5,9%, 775 235), Олег Ляшко (5,1%, 673695), Александр Вилкул (4,3%, 560 041 избирателей), Руслан Кошулинский (1,6%, 214 388).

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