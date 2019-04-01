ЦИК посчитала 70% протоколов: Зеленский увеличивает отрыв от Порошенко
1 апреля, 2019, 12:08
По результатам подсчета 70,6% протоколов лидерство в первом туре президентских выборов удерживает шоумен Владимир Зеленский
Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
Зеленский набирает 30,4% (3959999 избирателей), президент Украины Петр Порошенко - 16,1% (2103464 избирателей), лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 13,1% (1710650 избирателей).
За тройкой лидеров идут Юрий Бойко (11,5%, 1501213 избирателей), Анатолий Гриценко (7,0%, 917 038), Игорь Смешко (5,9%, 775 235), Олег Ляшко (5,1%, 673695), Александр Вилкул (4,3%, 560 041 избирателей), Руслан Кошулинский (1,6%, 214 388).
- Напомним, по данным штаба кандидата в президенты Юлии Тимошенко, в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский , на втором месте - руководительница ВО "Батькивщина".
- Президент Украины Петр Порошенко назвал свое прохождение во второй тур сломом сценария Кремля по первому тура украинских выборов.
- Порошенко заявил, что в случае избрания его на второй срок российский президент Владимир Путин будет вынужден согласиться на миротворческую миссию ООН на оккупированных Россией территориях Донбасса.
- В ЦИК заявили, что первый тур выборов прошел без системных нарушений .
- По результатам национального экзит-пола трех социологических служб состоянию на 20:00 Владимир Зеленский имел 30,6% голосов, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%.
Читайте также
-
-
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
Читайте также
-
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича