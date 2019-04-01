ЦИК обработала более 95% бюллетеней: за Зеленского - более 30%, за Порошенко - менее 16%
1 апреля, 2019, 22:34
Центральная избирательная комиссия подсчитала уже 95,59% бюллетеней избирателей, проголосовавших в первом туре выборов президента Украины
Об этом сообщает сайт ЦИК.
По данным на 22:25, Владимир Зеленский набрал 30,22% (5 437 994 голосов), действующий президент Петр Порошенко - 15,93% (2 867 526 голосов), Юлия Тимошенко набрала 13,4% - 2 410 825 голоса .
За тройкой лидеров идут Юрий Бойко (11,6%, 2 087 414 избирателей), Анатолий Гриценко (6,95%, 1 252 057 избирателей), Игорь Смешко (6,02%, 1 084 770 избирателей), Олег Ляшко (5,47%, 985 481 избирателей), Александр Вилкул (4,18%, 752 936 избирателей), Руслан Кошулинский (1,64%, 295 548 избирателей).
- Напомним, по данным штаба кандидата в президенты Юлии Тимошенко, в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский , на втором месте - руководительница ВО "Батькивщина".
- Президент Украины Петр Порошенко назвал свое прохождение во второй тур сломом сценария Кремля по первому тура украинских выборов.
- Порошенко заявил, что в случае избрания его на второй срок российский президент Владимир Путин будет вынужден согласиться на миротворческую миссию ООН на оккупированных Россией территориях Донбасса.
- В ЦИК заявили, что первый тур выборов прошел без системных нарушений .
- По результатам национального экзит-пола трех социологических служб состоянию на 20:00 Владимир Зеленский имел 30,6% голосов, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%.
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