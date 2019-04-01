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ЦИК обработала более 95% бюллетеней: за Зеленского - более 30%, за Порошенко - менее 16%


фото: 24tv.ua
Центральная избирательная комиссия подсчитала уже 95,59% бюллетеней избирателей, проголосовавших в первом туре выборов президента Украины

Об этом сообщает сайт ЦИК.

По данным на 22:25, Владимир Зеленский набрал 30,22% (5 437 994 голосов), действующий президент Петр Порошенко - 15,93% (2 867 526 голосов), Юлия Тимошенко набрала 13,4% - 2 410 825 голоса .

За тройкой лидеров идут Юрий Бойко (11,6%, 2 087 414 избирателей), Анатолий Гриценко (6,95%, 1 252 057 избирателей), Игорь Смешко (6,02%, 1 084 770 избирателей), Олег Ляшко (5,47%, 985 481 избирателей), Александр Вилкул (4,18%, 752 936 избирателей), Руслан Кошулинский (1,64%, 295 548 избирателей).

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