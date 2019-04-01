ЦИК обработала 9,12% бюллетеней: лидирует Зеленский, Порошенко увеличил отрыв от Тимошенко
1 апреля, 2019, 02:21
По результатам обработки 9,12% бюллетеней лидерство в президентской гонке удерживает Владимир Зеленский
Об этом сообщает сайт Центральной избирательной комиссии.
Зеленский набрал 29,48%, действующий президент Украины Петр Порошенко - 16,96%, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 13,87%.
За тройкой лидеров идут Юрий Бойко (11,08%), Анатолий Гриценко (6,88%), Олег Ляшко (5,77%), Игорь Смешко (5,66%), Александр Вилкул (4,03%), Руслан Кошулинский (1,67%).
- Напомним, по данным штаба кандидата в президенты Юлии Тимошенко, в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский , на втором месте - руководительница ВО "Батькивщина".
- Президент Украины Петр Порошенко назвал свое прохождение во второй тур изломом сценария Кремля по первому тура украинских выборов.
- Порошенко заявил, что в случае избрания его на второй срок российский президент Владимир Путин будет вынужден согласиться на миротворческую миссию ООН на оккупированных Россией территориях Донбасса.
- В ЦИК заявили, что первый тур выборов прошел без системных нарушений .
- По результатам национального экзит-пола трех социологических служб состоянию на 20:00 Владимир Зеленский имел 30,6% голосов, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%.
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