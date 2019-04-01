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ЦИК обработала 9,12% бюллетеней: лидирует Зеленский, Порошенко увеличил отрыв от Тимошенко


фото: reuters
По результатам обработки 9,12% бюллетеней лидерство в президентской гонке удерживает Владимир Зеленский

Об этом сообщает сайт Центральной избирательной комиссии.

Зеленский набрал 29,48%, действующий президент Украины Петр Порошенко - 16,96%, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 13,87%.

За тройкой лидеров идут Юрий Бойко (11,08%), Анатолий Гриценко (6,88%), Олег Ляшко (5,77%), Игорь Смешко (5,66%), Александр Вилкул (4,03%), Руслан Кошулинский (1,67%).

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