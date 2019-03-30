Украина требует пустить к этапированным в Россию крымским татарам консула

30 марта, 2019, 17:55

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина требует пустить к этапированным в Ростов-на-Дону крымскотатарским активистам консула

Об этом Павел Климкин написал в twitter.

"23-х крымских татар, задержанных в Крыму в среду во время облав ФСБ на их дома, перевезли в Ростов. Есть информация, что предполагают распределить по СИЗО Ростовской области. Работаем над получением консульского доступа как можно быстрее", - написал Климкин.