Украина требует пустить к этапированным в Россию крымским татарам консула
30 марта, 2019, 17:55
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина требует пустить к этапированным в Ростов-на-Дону крымскотатарским активистам консула
Об этом Павел Климкин написал в twitter.
"23-х крымских татар, задержанных в Крыму в среду во время облав ФСБ на их дома, перевезли в Ростов. Есть информация, что предполагают распределить по СИЗО Ростовской области. Работаем над получением консульского доступа как можно быстрее", - написал Климкин.
23-х крымских татар, задержанных в Крыму в среду во время облав ФСБ на их дома, перевезли в Ростов. Есть информация, что предполагают распределить по СИЗО Ростовской области. Работаем над получением консульского доступа как можно быстрее.- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 марта 2019
- 27-28 марта ФСБ провела в оккупированном Крыму массовые обыски в домах крымскотатарских активистов и задержала 26 из них.
- 28 марта, по данным сообщества "Крымская солидарность", подконтрольный Кремлю "суд" Симферополя арестовал до 15 мая 15 задержанных крымскотатарских активистов.
- 29 марта госдепартамент США осудил массовые задержания и аресты Россией в оккупированном Крыму крымскотатарских активистов.
- 30 марта крымский адвокат Эдем Семедляев заявил, что российские силовики задержали 24-го крымскотатарского активиста Эдема Яячикова.
- 30 марта Евросоюз осудил аресты крымскотатарских активистов и заявил, что не признает действия российских законов на территории оккупированного полуострова.
- 30 марта уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова заявила, что арестованных крымскотатарских активистов этапировали с полуострова в российский Ростов-на-Дону .
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