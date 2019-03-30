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Украина требует пустить к этапированным в Россию крымским татарам консула


фото: DW
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина требует пустить к этапированным в Ростов-на-Дону крымскотатарским активистам консула

Об этом Павел Климкин написал в twitter.

"23-х крымских татар, задержанных в Крыму в среду во время облав ФСБ на их дома, перевезли в Ростов. Есть информация, что предполагают распределить по СИЗО Ростовской области. Работаем над получением консульского доступа как можно быстрее", - написал Климкин.

 

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