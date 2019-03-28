Массовые обыски в Крыму ФСБ задержала еще трех крымскотатарских активистов
28 марта, 2019, 11:47
28 марта в оккупированном Крыму ФСБ задержала еще трех активистов в деле организации Хизб ут-Тахрир
Об этом сообщает ОО "Крымская солидарность" в Facebook.
"Только что следствие сообщило о задержании еще трех крымских татар, активистов, в г. Ростов-на-Дону. Осман Арифмеметов и Ремзи Бекиров - гражданские журналисты, стримеры "Крымской солидарности". Владлен Абдулкадыров занимался организацией передач политзаключенным в СИЗО", - говорится в сообщении.
Также добавляется, что в их домах вчера, 28 марта, был проведен обыск, когда те отсутствовали.
- Напомним, 27 марта в оккупированном Крыму с утра ФСБ России проводит новые массовые обыски по делу организации "Хизб ут-Тахрир".
- Позже стало известно, что ФСБ РФ задержала 23 человек.
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