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Массовые обыски в Крыму ФСБ задержала еще трех крымскотатарских активистов


фото: crimeansolidarity
28 марта в оккупированном Крыму ФСБ задержала еще трех активистов в деле организации Хизб ут-Тахрир

Об этом сообщает ОО "Крымская солидарность" в Facebook.

"Только что следствие сообщило о задержании еще трех крымских татар, активистов, в г. Ростов-на-Дону. Осман Арифмеметов и Ремзи Бекиров - гражданские журналисты, стримеры "Крымской солидарности". Владлен Абдулкадыров занимался организацией передач политзаключенным в СИЗО", - говорится в сообщении.

Также добавляется, что в их домах вчера, 28 марта, был проведен обыск, когда те отсутствовали.

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