"Суд" арестовал всех задержанных ФСБ крымских татар
28 марта, 2019, 22:59
Подконтрольный Кремлю суд Симферополя арестовал 11 крымскотатарских активистов, которых накануне задержали российские силовики по делу Хизб ут-Тахрир
Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Эдем Семедляев.
По его словам, суд в закрытом режиме выбрал всем задержанным крымским татарам меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 15 мая.
"Некоторые судьи умудрялись проводить слушания по пять минут. Их не кормили. Насколько я знаю, родственникам не разрешали передать еду, воды только дали попить", - рассказал Эдем Семедляев.
- Напомним, 27 марта в оккупированном Крыму с утра ФСБ России проводит новые массовые обыски по делу организации "Хизб ут-Тахрир".
- Позже стало известно, что ФСБ РФ задержала людей.
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