"Суд" арестовал всех задержанных ФСБ крымских татар

28 марта, 2019, 22:59

Подконтрольный Кремлю суд Симферополя арестовал 11 крымскотатарских активистов, которых накануне задержали российские силовики по делу Хизб ут-Тахрир

Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Эдем Семедляев.

По его словам, суд в закрытом режиме выбрал всем задержанным крымским татарам меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 15 мая.

"Некоторые судьи умудрялись проводить слушания по пять минут. Их не кормили. Насколько я знаю, родственникам не разрешали передать еду, воды только дали попить", - рассказал Эдем Семедляев.