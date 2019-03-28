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"Суд" арестовал всех задержанных ФСБ крымских татар

Подконтрольный Кремлю суд Симферополя арестовал 11 крымскотатарских активистов, которых накануне задержали российские силовики по делу Хизб ут-Тахрир

Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Эдем Семедляев.

По его словам, суд в закрытом режиме выбрал всем задержанным крымским татарам меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 15 мая.

"Некоторые судьи умудрялись проводить слушания по пять минут. Их не кормили. Насколько я знаю, родственникам не разрешали передать еду, воды только дали попить", - рассказал Эдем Семедляев.

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