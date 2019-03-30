В ЕС не признают действия законов РФ в Крыму и осуждают аресты крымских татар
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на сайт Службы внешних действий ЕС.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС Майи Косьянчич.
"Арестованные обвиняются в принадлежности к организации Хизб ут-Тахрир, которая запрещена в России, но не в Украине. Европейский Союз не признает действие российского законодательства в Крыму и в Севастополе, и ожидает, что все незаконно задержанные граждане Украины будут освобождены без промедления", - подчеркнула Косьянчич.
Как говорится в документе, последние задержания, как и обыски частной собственности, которые им предшествовали, являются очередным наступлением на людей, которые мирно высказываются против незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией.
Такие действия подтверждают выводы доклада Верховного комиссара ООН по правам человека. В докладе, в частности, указано, что ущемление крымских татар во время рейдов российской полиции и преследование под предлогом необоснованных обвинений в терроризме и экстремизме "нарушают стандарты в соблюдении прав человека".
"Европейский Союз ожидает, что Российская Федерация прекратит такую практику и примет все необходимые шаги, чтобы в Крыму соблюдались права человека и фундаментальные свободы, без дискриминации на любой почве", - говорится в заявлении ЕС.
- Напомним, 27-28 марта ФСБ провела в оккупированном Крыму массовые обыски в домах крымскотатарских активистов и задержала 26 из них.
- 28 марта, по данным сообщества "Крымская солидарность", подконтрольный Кремлю "суд" Симферополя арестовал до 15 мая задержанных крымскотатарских активистов.
- 29 марта госдепартамент США осудил массовые задержания и аресты Россией в оккупированном Крыму крымскотатарских активистов.
- 30 марта крымский адвокат Эдем Семедляев заявил, что российские силовики задержали 24-го крымскотатарского активиста Эдема Яячикова.
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