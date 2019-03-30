В ЕС не признают действия законов РФ в Крыму и осуждают аресты крымских татар

30 марта, 2019, 15:21

Евросоюз осудил аресты крымскотатарских активистов и заявил, что не признает действия российских законов на территории оккупированного полуострова

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на сайт Службы внешних действий ЕС.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС Майи Косьянчич.

"Арестованные обвиняются в принадлежности к организации Хизб ут-Тахрир, которая запрещена в России, но не в Украине. Европейский Союз не признает действие российского законодательства в Крыму и в Севастополе, и ожидает, что все незаконно задержанные граждане Украины будут освобождены без промедления", - подчеркнула Косьянчич.

Как говорится в документе, последние задержания, как и обыски частной собственности, которые им предшествовали, являются очередным наступлением на людей, которые мирно высказываются против незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией.

Такие действия подтверждают выводы доклада Верховного комиссара ООН по правам человека. В докладе, в частности, указано, что ущемление крымских татар во время рейдов российской полиции и преследование под предлогом необоснованных обвинений в терроризме и экстремизме "нарушают стандарты в соблюдении прав человека".

"Европейский Союз ожидает, что Российская Федерация прекратит такую практику и примет все необходимые шаги, чтобы в Крыму соблюдались права человека и фундаментальные свободы, без дискриминации на любой почве", - говорится в заявлении ЕС.