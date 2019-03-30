Арестованных крымскотатарских активистов этапировали в Ростов-на-Дону, - Денисова

30 марта, 2019, 16:14

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова заявила, что арестованных крымскотатарских активистов этапировали с полуострова в российский Ростов-на-Дону

Об этом Людмила Денисова заявила в эфире Еспресо.TV.

"Их этапировали в Ростов-на-Дону. Это пока инсайдерская информация, потому что, Российская Федерация пока не предоставила никакой информации нашем консулу, который находится в Ростове-на-Дону. Мы ожидаем, что такая информация будет предоставлена и они официально подтвердят, что арестованные именно там", - сказала Денисова.