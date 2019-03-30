Арестованных крымскотатарских активистов этапировали в Ростов-на-Дону, - Денисова
30 марта, 2019, 16:14
Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова заявила, что арестованных крымскотатарских активистов этапировали с полуострова в российский Ростов-на-Дону
Об этом Людмила Денисова заявила в эфире Еспресо.TV.
"Их этапировали в Ростов-на-Дону. Это пока инсайдерская информация, потому что, Российская Федерация пока не предоставила никакой информации нашем консулу, который находится в Ростове-на-Дону. Мы ожидаем, что такая информация будет предоставлена и они официально подтвердят, что арестованные именно там", - сказала Денисова.
- Напомним, 27-28 марта ФСБ провела в оккупированном Крыму массовые обыски в домах крымскотатарских активистов и задержала 26 из них.
- 28 марта, по данным сообщества "Крымская солидарность", подконтрольный Кремлю "суд" Симферополя арестовал до 15 мая 15 задержанных крымскотатарских активистов.
- 29 марта госдепартамент США осудил массовые задержания и аресты Россией в оккупированном Крыму крымскотатарских активистов.
- 30 марта крымский адвокат Эдем Семедляев заявил, что российские силовики задержали 24-го крымскотатарского активиста Эдема Яячикова.
- 30 марта Евросоюз осудил аресты крымскотатарских активистов и заявил, что не признает действия российских законов на территории оккупированного полуострова.
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