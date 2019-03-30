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ФСБ схватила еще одного крымского татарина. Уже 24-го

Крымский адвокат Эдем Семедляев заявил, что российские силовики задержали 24-го крымскотатарского активиста Эдема Яячикова

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на РБК-Украина .

По словам адвоката, Эдем Яячиков якобы находится в управлении ФСБ.

"Я сразу же выехал туда, звонил дежурному, следователям, однако все начали открещиваться, что он находится там. После этого я позвонил на" горячую линию "ФСБ и прокуратуры Крыма и подал жалобу о том, что у меня есть обоснованные предположения, что он находится там и к нему применяются меры непроцессуальные. Однако до сих пор у меня нет информации, где находится мой подзащитный. Единственное, сегодня обнаружили его автомобиль ", - заявил он.

Сообщается, что в момент обыска Яячикова не было дома. Накануне вечером жена Яячикова Сусанна подала в российскую полицию заявление о похищении мужа.

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