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Аресты крымских татар: Госдеп США осудил действия РФ

Государственный департамент США осудил массовые задержания и аресты Россией в оккупированном Крыму крымскотатарских активистов

Об этом заявил представитель Госдепа США Роберт Палладино, сообщает в Twitter пресс-служба ведомства.

"Мы осуждаем действия российской оккупационной власти в Крыму. Вооруженные ФСБшники в масках осуществляли облавы в домах крымских татар, терроризируя семьи и арестовав более 20 человек. Россия, освободи этих людей и еще более 70 других незаконно заключенных украинцев. Крым - это Украина" , - говорится в сообщении.

Напомним, 27-28 марта ФСБ провела в оккупированном Крыму массовые обыски в домах крымскотатарских активистов и задержала 26 из них.

По состоянию на 28 марта, по данным сообщества "Крымская солидарнасть", подконтрольный Кремлю "суд" Симферополя арестовал до 15 мая 15 задержанных крымскотатарских активистов.

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