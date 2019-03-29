Аресты крымских татар: Госдеп США осудил действия РФ
Об этом заявил представитель Госдепа США Роберт Палладино, сообщает в Twitter пресс-служба ведомства.
"Мы осуждаем действия российской оккупационной власти в Крыму. Вооруженные ФСБшники в масках осуществляли облавы в домах крымских татар, терроризируя семьи и арестовав более 20 человек. Россия, освободи этих людей и еще более 70 других незаконно заключенных украинцев. Крым - это Украина" , - говорится в сообщении.
We condemn the actions of #RussianOccupation authorities in #Crimea . Armed and masked FSB raided #CrimeanTatar homes, terrorizing families and arresting 20+ individuals. #Russia , release these men and the 70+ other unjustly imprisoned Ukrainians. #CrimeaIsUkraine https://t.co/vM8XuLLnkh- Robert Palladino (@StateDeputySPOX) 28 марта 2019 г.
Напомним, 27-28 марта ФСБ провела в оккупированном Крыму массовые обыски в домах крымскотатарских активистов и задержала 26 из них.
По состоянию на 28 марта, по данным сообщества "Крымская солидарнасть", подконтрольный Кремлю "суд" Симферополя арестовал до 15 мая 15 задержанных крымскотатарских активистов.
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