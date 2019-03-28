Правительство Великобритании намерено провести третье голосование по Brexit в пятницу

28 марта, 2019, 16:30

Правительство Великобритании надеется в пятницу, 29 марта, провести третье голосование в парламенте по соглашению об условиях выхода из Европейского Союза

Об этом говорится в заявлении британского кабинета, передает DW.

Соглашение о Brexit было дважды отклонено британскими парламентариями. В палате общин предупредили премьера Терезу Мэй, что она не может просить проголосовать за соглашение в третий раз без внесения существенных изменений в документ.

Если парламент в третий раз проголосует против соглашения Мэй, то Великобритания будет вынуждена покинуть ЕС 12 апреля без соглашения, что означает неупорядоченный выход.

В правительстве отметили, что пока не могут гарантировать проведение голосования.

"Единственный способ гарантировать, что мы выйдем [из ЕС] вовремя, 22 мая, - это принять соглашение о выходе в 11:00 вечера 29 марта", - сказала депутат Андреа Лидсом, представитель правительства в палате общин.