Правительство Великобритании намерено провести третье голосование по Brexit в пятницу
Об этом говорится в заявлении британского кабинета, передает DW.
Соглашение о Brexit было дважды отклонено британскими парламентариями. В палате общин предупредили премьера Терезу Мэй, что она не может просить проголосовать за соглашение в третий раз без внесения существенных изменений в документ.
Если парламент в третий раз проголосует против соглашения Мэй, то Великобритания будет вынуждена покинуть ЕС 12 апреля без соглашения, что означает неупорядоченный выход.
В правительстве отметили, что пока не могут гарантировать проведение голосования.
"Единственный способ гарантировать, что мы выйдем [из ЕС] вовремя, 22 мая, - это принять соглашение о выходе в 11:00 вечера 29 марта", - сказала депутат Андреа Лидсом, представитель правительства в палате общин.
- Напомним, 12 марта 391 депутат парламента Великобритании проголосовал против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
- 13 марта парламент Великобритании отклонил возможность выхода из ЕС без соглашения.
- 14 марта Палата общин парламента Великобритании проголосовала против проведения второго референдума по Brexit.
- Совет ЕС утвердил экстренные меры в случае, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.
- 23 марта в Лондоне сотни тысяч противников выхода Великобритании из ЕС устроили марш с требованием новый референдум по Brexit.
- Консерваторы заявили, что парламент Великобритании может поддержать соглашение о выходе из Евросоюза в обмен на отставку премьер-министра Терезы Мэй.
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