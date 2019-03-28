Парламент Великобритании проголосовал за отсрочку Brexit

28 марта, 2019, 08:18

Палата общин парламента Великобритании проголосовала за перенос даты выхода страны из Евросоюза

Об этом сообщает Reuters.

В ходе проведенного голосования 441 депутатов проголосовали "за" документ, который позволяет внести необходимые изменения в национальное законодательство, в то время как против этого выступили 105 парламентариев.

Сейчас законодатели предложили перенести Brexit на 12 апреля, в случае непринятия соглашения на этой неделе, или 22 мая - если его примут.