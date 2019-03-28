Парламент Великобритании проголосовал за отсрочку Brexit
28 марта, 2019, 08:18
Палата общин парламента Великобритании проголосовала за перенос даты выхода страны из Евросоюза
Об этом сообщает Reuters.
В ходе проведенного голосования 441 депутатов проголосовали "за" документ, который позволяет внести необходимые изменения в национальное законодательство, в то время как против этого выступили 105 парламентариев.
Сейчас законодатели предложили перенести Brexit на 12 апреля, в случае непринятия соглашения на этой неделе, или 22 мая - если его примут.
The statutory instrument proposing a new exit day for the UK to leave the EU has been passed.- UK House of Commons (@HouseofCommons) March 27, 2019
House of Commons voted 441 to 105 in favour.
This amends the definition of "exit day" to ensure it is 22 May or 12 April depending if the Commons approves the #WithdrawalAgreement . pic.twitter.com/BiBcwnyWU1
- Напомним, 12 марта 391 депутат парламента Великобритании проголосовал против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
- 13 марта парламент Великобритании отклонил возможность выхода из ЕС без соглашения.
- 14 марта Палата общин парламента Великобритании проголосовала против проведения второго референдума по Brexit.
- Совет ЕС утвердил экстренные меры в случае, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.
- 23 марта в Лондоне сотни тысяч противников выхода Великобритании из ЕС устроили марш с требованием новый референдум по Brexit.
- Консерваторы заявили, что парламент Великобритании может поддержать соглашение о выходе из Евросоюза в обмен на отставку премьер-министра Терезы Мэй.
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