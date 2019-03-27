Правительство Великобритании отклонило петицию об отмене Brexit
Об этом сообщает The Guardian .
В официальном ответе, размещенном на сайте парламентских петиций, Департамент по выходу из ЕС сказал: "Это правительство не будет отменять статью 50".
"Мы будем придерживаться результатов референдума 2016 года и работать с парламентом для достижения соглашения, которое обеспечит нам выход из Европейского Союза", - говорится в ответе.
Ответ правительства последовал после того, как Комитет птицей заявил, что обращение об отмене Brexit будет обсуждаться депутатами на 1 апреля. Комитет сообщил, что это "петиция с наибольшим количеством подписей, которая когда-либо приходили на сайт петиций Палаты общин и правительства".
В своем официальном ответе правительство сообщило, что "признает значительное количество людей, которые подписали эту петицию. Однако почти три четверти избирателей приняли участие в референдуме 2016 года, надеясь, что результат будет соблюден».
"17,4 миллиона человек тогда проголосовали за выход из Европейского Союза, обеспечивая наибольший демократический мандат для любых действий, которые когда-либо были направлены правительству Великобритании", - говорится в ответе.
Британские чиновники добавили, что отмена действия статьи 50 будет нарушением обещания, которое правительство дало британскому народу и уменьшит доверие к демократии.
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