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Мэй уйдет в отставку, если парламент одобрит ее план Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку, если парламент одобрит ее план по выходу из ЕС

Об этом сообщает ВВС.

На встрече с депутатами правящей Консервативной партии Мэй отметила, что "покинет пост раньше, чем намеревалась, потому что это будет правильно для страны и для партии".

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