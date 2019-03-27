Мэй уйдет в отставку, если парламент одобрит ее план Brexit
27 марта, 2019, 20:56
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку, если парламент одобрит ее план по выходу из ЕС
Об этом сообщает ВВС.
На встрече с депутатами правящей Консервативной партии Мэй отметила, что "покинет пост раньше, чем намеревалась, потому что это будет правильно для страны и для партии".
- Напомним, 12 марта 391 депутат парламента Великобритании проголосовал против соглашения о выходе Великобритании из ЕС .
- 13 марта парламент Великобритании отклонил возможность выхода из ЕС без соглашения.
- 14 марта Палата общин парламента Великобритании проголосовала против проведения второго референдума по Brexit.
- Совет ЕС утвердил экстренные меры в случае, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.
- 23 марта в Лондоне сотни тысяч противников выхода Великобритании из ЕС устроили марш с требованием нового референдума по Brexit.
- Консерваторы заявили, что парламент Великобритании может поддержать соглашение о выходе из Евросоюза в обмен на отставку премьер-министра Терезы Мэй.
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