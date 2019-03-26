Израиль и ХАМАС договорились прекратить огонь, - СМИ

26 марта, 2019, 08:38

Исламистское палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, заявило о достижении договоренности с Израилем о прекращении огня

Об этом сообщает AFP.

"ХАМАС заявляет о достижении с Израилем прекращения огня после серьезной эскалации", - говорится в сообщении.

Издание также сообщило со ссылкой на источник о том, что в результате израильской атаки пострадал офис лидера ХАМАС.

#BREAKING Hamas says ceasefire reached with Israel after severe escalation pic.twitter.com/RmLQrCuOIg - AFP news agency (@AFP) 25 марта 2019 г.