Израиль и ХАМАС договорились прекратить огонь, - СМИ
26 марта, 2019, 08:38
Исламистское палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, заявило о достижении договоренности с Израилем о прекращении огня
Об этом сообщает AFP.
"ХАМАС заявляет о достижении с Израилем прекращения огня после серьезной эскалации", - говорится в сообщении.
Издание также сообщило со ссылкой на источник о том, что в результате израильской атаки пострадал офис лидера ХАМАС.
#BREAKING Hamas says ceasefire reached with Israel after severe escalation pic.twitter.com/RmLQrCuOIg- AFP news agency (@AFP) 25 марта 2019 г.
#BREAKING Hamas leader's office hit in Israeli Gaza strikes: security source pic.twitter.com/23ioXOm5ll- AFP news agency (@AFP) 25 марта 2019 г.
- Напомним, 24 марта в результате ночного ракетного обстрела поселка Мишмерет со стороны сектора Газа в центральной части Израиля пострадали 7 человек. Также обстрел разрушил жилой дом.
- После инцидента премьер-министр Биньямин Нетаньяху сократил визит в США. Армия Израиля объявила мобилизацию резервистов, а на границу с сектором Газа направили две бригады - бронетанковую и пехотную.
- После ракетного обстрела Израиль заблокировал сектор Газа, закрыв два пункта пропуска в этот район.
- Израиль начал ракетный обстрел по целям ХАМАС в ответ.
- Украина назвала обстрел Тель-Авива терактом и вызвала посла Палестины в МИД
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