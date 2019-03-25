Израиль начал ракетный обстрел по целям ХАМАС в ответ
25 марта, 2019, 19:53
Армия Израиля начала наносить удары по целям ХАМАС на всей территории сектора Газа в ответ на ракетный обстрел
Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны Израиля в Twitter.
"Мы только начали обстрел позиций ХАМАС в секторе Газа", - отмечается в заявлении.
We have just started striking Hamas targets throughout the Gaza Strip.- Israel Defense Forces (@IDF) 25 марта 2019 г.
- Напомним, 24 марта в результате ночного ракетного обстрела поселка Мишмерет в центральной части Израиля пострадали семь человек. Также сообщалось, что обстрелом разрушен жилой дом.
- После инцидента премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение сократить визит в США и вернется в Израиль сразу после встречи с Дональдом Трампом. Кроме того, по его словам, Израиль готовит решительный ответ группировке ХАМАС.
- Отметим, армия обороны Израиля уже объявила мобилизацию резервистов, а на границу с сектором Газа направили две бригады - бронетанковую и пехотную.
- После ракетного обстрела Израиль заблокировал сектор Газа, закрыв два пункта пропуска в этот район.
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