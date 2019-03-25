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Израиль начал ракетный обстрел по целям ХАМАС в ответ

Армия Израиля начала наносить удары по целям ХАМАС на всей территории сектора Газа в ответ на ракетный обстрел

Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны Израиля в Twitter.

"Мы только начали обстрел позиций ХАМАС в секторе Газа", - отмечается в заявлении.

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