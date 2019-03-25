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Ракетная атака на Тель-Авив: Израиль заблокировал сектор Газа


фото: REUTERS
После ракетного обстрела территории Израиля из сектора Газа израильская сторона закрыла два пункта пропуска в этот район, сообщил координатор деятельности Израиля на палестинских территориях Камиль Абу Рокон

Об этом сообщает Ynet .

Сообщается, что Израиль закрыл контрольно-пропускные пункты "Эрез" и "Керем-Шалом" на границе с сектором Газа. Отметим, "Эрез" является основным пунктом, через "Керем-Шалом" проходят грузы. Всего на границе сектора Газа пять контрольно-пропускных пунктов.

  • Отметим, в результате ночного ракетного обстрела поселка Мишмерет в центральной части Израиля пострадали семь человек. Также сообщалось, что обстрелом разрушен жилой дом.
  • После инцидента премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение сократить визит в США и вернется в Израиль сразу после встречи с Дональдом Трампом. Кроме того, по его словам, Израиль готовит решительный ответ группировкой ХАМАС.
  • Отметим, армия обороны Израиля уже объявила мобилизацию резервистов, а на границу с сектором Газа направили две бригады - бронетанковую и пехотную.
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