Израиль перебрасывает две бригады к границе с Газой
25 марта, 2019, 11:09
Утром в понедельник, 25 марта, через несколько часов после ракетного обстрела центра Израиля стало известно, что командование ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля) направляет две дополнительные бригады, пехотную и танковую, к границе сектора Газы
Об этом сообщает портал Newsru со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.
Сообщается также, что ЦАХАЛ начал ограничен призыв резервистов в связи с обострением конфликта вокруг Газы.
Напомним, сегодня впервые за 5 лет с территории сектора Газа было обстреляно пригород Тель-Авив, в результате чего ранены семь человек.
Читайте также
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко
-
Читайте также
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко