Израиль перебрасывает две бригады к границе с Газой

25 марта, 2019, 11:09

Утром в понедельник, 25 марта, через несколько часов после ракетного обстрела центра Израиля стало известно, что командование ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля) направляет две дополнительные бригады, пехотную и танковую, к границе сектора Газы

Об этом сообщает портал Newsru со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

Сообщается также, что ЦАХАЛ начал ограничен призыв резервистов в связи с обострением конфликта вокруг Газы.

Напомним, сегодня впервые за 5 лет с территории сектора Газа было обстреляно пригород Тель-Авив, в результате чего ранены семь человек.