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Ракетная атака на Израиль: Нетаньяху сокращает визит в США и обещает ответ


фото: REUTERS
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху досрочно возвращается из США после того как в результате ракетного обстрела из сектора Газы в центре Израиля получили ранения семь человек
Об этом он сообщил в понедельник, передает AP .

"Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил, что сокращает свой визит в Вашингтон после ракетного обстрела Израиля из Газы", - говорится в сообщении.

Нетаньяху также назвал ракетный обстрел криминалом, и сообщил, что страна решительно ответит на эту атаку.

Отмечается, что у израильского премьера был запланирован двухдневный визит в Соединенные Штаты, однако он решил вернуться домой уже в понедельник после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

  • Как сообщалось, в понедельник рано утром в результате ракетного обстрела из сектора Газы в центре Израиля получили ранения семь человек.
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