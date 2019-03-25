Ракетная атака на Израиль: Нетаньяху сокращает визит в США и обещает ответ

"Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил, что сокращает свой визит в Вашингтон после ракетного обстрела Израиля из Газы", - говорится в сообщении.

Нетаньяху также назвал ракетный обстрел криминалом, и сообщил, что страна решительно ответит на эту атаку.

Отмечается, что у израильского премьера был запланирован двухдневный визит в Соединенные Штаты, однако он решил вернуться домой уже в понедельник после встречи с президентом США Дональдом Трампом.