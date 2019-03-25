Украина назвала обстрел Тель-Авива терактом и вызвала посла Палестины в МИД
25 марта, 2019, 20:10
Украина осуждает ракетный обстрел Тель-Авива из сектора Газа и вызывает посла Палестины Мохаммеда Касем Аль-Асаада в Министерство иностранных дел
Об этом написал заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в Twitter , передает Еспресо.TV.
"Сегодня посол Палестины в Украине Мохаммед Касем Аль-Асаада был приглашен в Министерство иностранных дел", - написал он.
В свете российской агрессии против Украины МИД осуждает атаку из сектора Газа на север Тель-Авива. Как отметил Кислица, "террористические акты против мирных жителей должны быть расследованы".
- 24 марта в результате ночного ракетного обстрела поселка Мишмерет в центральной части Израиля пострадали семь человек. Также сообщалось, что обстрелом разрушен жилой дом.
- После инцидента премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение сократить визит в США и вернется в Израиль сразу после встречи с Дональдом Трампом. Кроме того, по его словам, Израиль готовит решительный ответ группировке ХАМАС.
- Отметим, армия обороны Израиля уже объявила мобилизацию резервистов, а на границу с сектором Газа направили две бригады - бронетанковую и пехотную.
- После ракетного обстрела Израиль заблокировал сектор Газа, закрыв два пункта пропуска в этот район.
- Израиль начал ракетный обстрел по целям ХАМАС в ответ
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