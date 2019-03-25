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Украина назвала обстрел Тель-Авива терактом и вызвала посла Палестины в МИД

Украина осуждает ракетный обстрел Тель-Авива из сектора Газа и вызывает посла Палестины Мохаммеда Касем Аль-Асаада в Министерство иностранных дел

Об этом написал заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в Twitter , передает Еспресо.TV.

"Сегодня посол Палестины в Украине Мохаммед Касем Аль-Асаада был приглашен в Министерство иностранных дел", - написал он.

В свете российской агрессии против Украины МИД осуждает атаку из сектора Газа на север Тель-Авива. Как отметил Кислица, "террористические акты против мирных жителей должны быть расследованы".

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