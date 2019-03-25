Ракета из Газы разрушила дом в центре Израиля

25 марта, 2019, 09:02

В понедельник, 25 марта, сработала сирена воздушной тревоги в израильском городе Кфар-Саба и окрестностях. Зафиксировано падение ракеты, выпущенной из сектора Газы

Жители района а-Шарон сообщают, что слышали мощный взрыв, сообщает Newsru.co.il .

В результате обстрела ранены семь человек. Ракета попала в жилой дом в поселке Мишмерет. Дом практически полностью разрушен. После взрыва возник пожар. На месте происшествия находятся пожарные, военные, полицейские и бригады скорой помощи.

Пресс-служба израильской армии подтвердила факт обстрела. Система противоракетной обороны "Железный купол» не была задействована: причина этого выясняется.

По предварительной оценке военных, в поселке Мишмерет разорвалась ракета, выпущенная боевиками из района Рафаха (юг сектора Газа). Речь идет о ракете дальностью около 100 км. Точный тип ракеты не указывается. Такие ракеты имеют в Газе боевики ХАМАСа и "Исламского джихада".

Отметим, что Кфар-Саба расположена в 15 км от Тель-Авива.