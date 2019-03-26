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Израиль вновь обстреляли ракетами из сектора Газа

Армия обороны Израиля во вторник вечером, 26 марта, зафиксировала запуск ракет из сектора Газа

Об этом армия Израиля сообщила на своей странице в Twitter.

Сообщается о срабатывании на юге Израиля сирен воздушной тревоги.

Ранее представители палестинского движения ХАМАС при посредничестве Египта договорились с Израилем о прекращении огня на границе с сектором Газа.

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