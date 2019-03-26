Израиль вновь обстреляли ракетами из сектора Газа
26 марта, 2019, 22:04
Армия обороны Израиля во вторник вечером, 26 марта, зафиксировала запуск ракет из сектора Газа
Об этом армия Израиля сообщила на своей странице в Twitter.
Сообщается о срабатывании на юге Израиля сирен воздушной тревоги.
Ранее представители палестинского движения ХАМАС при посредничестве Египта договорились с Израилем о прекращении огня на границе с сектором Газа.
- Напомним, 24 марта в результате ночного ракетного обстрела поселка Мишмерет со стороны сектора Газа в центральной части Израиля пострадали 7 человек. Также обстрел разрушил жилой дом.
- После инцидента премьер-министр Биньямин Нетаньяху сократил визит в США . Армия Израиля объявила мобилизацию резервистов, а на границу с сектором Газа направили две бригады - бронетанковую и пехотную.
- После ракетного обстрела Израиль заблокировал сектор Газа, закрыв два пункта пропуска в этот район.
- Израиль начал ракетный обстрел по целям ХАМАС в ответ.
- Украина назвала обстрел Тель-Авива терактом и вызвала посла Палестины в МИД
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