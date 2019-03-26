Три члена британского правительства подали в отставку из-за Brexit
26 марта, 2019, 14:53
Три члена правительства премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявили об отставке из-за несогласия с ее политикой в отношении Brexit - выхода страны из состава Европейского Союза
Об этом сообщает ВВС.
Отмечается, что в отставку подали три заместителя министров: замминистра по делам бизнеса и промышленности Ричард Харрингтон, заместитель министра иностранных дел Алистер Берт и замминистра здравоохранения Стив Брайн.
- Напомним, 12 марта 391 депутат парламента Великобритании проголосовал против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
- 13 марта парламент Великобритании отклонил возможность выхода из ЕС без соглашения .
- 14 марта Палата общин парламента Великобритании проголосовала против проведения второго референдума по Brexit.
- Совет ЕС утвердил экстренные меры в случае, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.
- 23 марта в Лондоне сотни тысяч противников выхода Великобритании из ЕС устроили марш с требованием нового референдума по Brexit.
- Консерваторы заявили, что парламент Великобритании может поддержать соглашение о выходе из Евросоюза в обмен на отставку премьер-министра Терезы Мэй.
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