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Три члена британского правительства подали в отставку из-за Brexit


фото: REUTERS
Три члена правительства премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявили об отставке из-за несогласия с ее политикой в отношении Brexit - выхода страны из состава Европейского Союза

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что в отставку подали три заместителя министров: замминистра по делам бизнеса и промышленности Ричард Харрингтон, заместитель министра иностранных дел Алистер Берт и замминистра здравоохранения Стив Брайн.

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