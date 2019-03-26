Адвокаты Мангера сообщили об отводе председательствующей судьи

26 марта, 2019, 18:28

Адвокаты подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк главы Херсонской ОГА Владислава Мангера заявили об отводе председательствующей судьи Лидии Щебуняевой

Об этом передает РБК-Украина.

"Было заявлено ходатайство об отводе защитой следственной судьи. Судья отдает это ходатайство на автораспределение и другой судья рассматривает этот отвод", - рассказал прокурор.

Он рассказал также, что сторона обвинения хотела ходатайствовать об изменении меры пресечения Мангеру на содержание под стражей.

"Произошло нарушение в системе автоределения судей на дела. Поэтому я заявляю отвод судьи", - сказал адвокат Мангера в ходе заседания.

Ранее сообщалось, что прокуратура просит арестовать Мангера, но суд так и не смог перейти к фактическому рассмотрению ходатайства прокуратуры.