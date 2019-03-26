Адвокаты Мангера сообщили об отводе председательствующей судьи
26 марта, 2019, 18:28
Адвокаты подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк главы Херсонской ОГА Владислава Мангера заявили об отводе председательствующей судьи Лидии Щебуняевой
Об этом передает РБК-Украина.
"Было заявлено ходатайство об отводе защитой следственной судьи. Судья отдает это ходатайство на автораспределение и другой судья рассматривает этот отвод", - рассказал прокурор.
Он рассказал также, что сторона обвинения хотела ходатайствовать об изменении меры пресечения Мангеру на содержание под стражей.
"Произошло нарушение в системе автоределения судей на дела. Поэтому я заявляю отвод судьи", - сказал адвокат Мангера в ходе заседания.
Ранее сообщалось, что прокуратура просит арестовать Мангера, но суд так и не смог перейти к фактическому рассмотрению ходатайства прокуратуры.
- Напомним, 31 июля 2018 Екатерину Гандзюк облили кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев . 4 ноября 2018 около 12:30 на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти .
- По подозрению в соучастии в убийстве Гандзюк задержан экс-помощника депутата от БПП Игоря Павловского. 4 декабря Юрий Луценко заявил, что новым подозреваемым является Алексей Левин по прозвищу "москаль", которого ранее судили за организацию убийств. Левина объявлен в розыск.
- Отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с главой Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Суд арестовал Мангера до 3 марта с возможностью внесения 2,5 млн грн залога.
- Шевченковский райсуд Киева отказался продлить арест Владиславу Мангеру.
- С Мангера сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт.
- Суд отклонил жалобу по отстранению Мангера
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