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Суд отклонил жалобу по отстранению Мангера

Киевский апелляционный суд Киева отклонил жалобу защиты Владислава Мангера об отмене решения о его отстранении от должности главы Херсонской областной государственной администрации

Об этом сообщает РБК-Украина.

Соответствующее решение огласил судья Валерий Лашевич. Коллегия судей объявила лишь резолютивную часть решения.

Таким образом, Мангер и остался отстраненным от должности.

"Суд принял решение следственного судьи Шевченковского райсуда оставить без изменения, а апелляционную жалобу защитников Мангера оставить без удовлетворения", - заявил судья.

Сам Мангер на заседании заявил, что его пребывание не посту никак расследованию не повредит.

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