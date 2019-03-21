Суд отклонил жалобу по отстранению Мангера
21 марта, 2019, 18:30
Киевский апелляционный суд Киева отклонил жалобу защиты Владислава Мангера об отмене решения о его отстранении от должности главы Херсонской областной государственной администрации
Об этом сообщает РБК-Украина.
Соответствующее решение огласил судья Валерий Лашевич. Коллегия судей объявила лишь резолютивную часть решения.
Таким образом, Мангер и остался отстраненным от должности.
"Суд принял решение следственного судьи Шевченковского райсуда оставить без изменения, а апелляционную жалобу защитников Мангера оставить без удовлетворения", - заявил судья.
Сам Мангер на заседании заявил, что его пребывание не посту никак расследованию не повредит.
- Напомним, 31 июля 2018 г. Екатерину Гандзюк облили кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев . 4 ноября 2018 г. около 12:30 на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти .
- По подозрению в соучастии в убийстве Гандзюк задержан экс-помощника депутата от БПП Игоря Павловского. 4 декабря Юрий Луценко заявил, что новым подозреваемым является Алексей Левин по прозвищу "москаль", которого ранее судили за организацию убийств. Левин на данный момент объявлен в розыск .
- Отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с главой Херсонского облсовета, членом ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и главой Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангер подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Суд арестовал Мангера до 3 марта с возможностью внесения 2,5 млн грн залога.
- Шевченковский райсуд Киева отказался продлить арест Владиславу Мангеру.
- С Мангера сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт.
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