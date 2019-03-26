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Прокуратура просит арестовать Мангера


фото: radiosvoboda
26 марта в Шевченковском районном суде Киева состоится рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения из-под залога на арест Владислава Мангера

Об этом сообщает общественная инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Сегодня, 26 марта, в 15:00 состоится суд. Прокуратура подала ходатайство об изменении меры пресечения из-под залога на арест.

"Сегодня есть вероятность, что он сядет", - отмечают активисты.

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