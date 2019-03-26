Прокуратура просит арестовать Мангера
26 марта, 2019, 12:13
26 марта в Шевченковском районном суде Киева состоится рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения из-под залога на арест Владислава Мангера
Об этом сообщает общественная инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?".
Сегодня, 26 марта, в 15:00 состоится суд. Прокуратура подала ходатайство об изменении меры пресечения из-под залога на арест.
"Сегодня есть вероятность, что он сядет", - отмечают активисты.
- Напомним, 31 июля 2018 г. Екатерину Гандзюк облили кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев . 4 ноября 2018 около 12:30 на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти .
- По подозрению в соучастии в убийстве Гандзюк задержан экс-помощника депутата от БПП Игоря Павловского. 4 декабря Юрий Луценко заявил, что новым подозреваемым является Алексей Левин по прозвищу "Москаль", которого ранее судили за организацию убийств. Левин на данній момент объявлен в розыск .
- Отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с главой Херсонского облсовета, членом ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и главой Херсонской облгосадминистрации, член БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Суд арестовал Мангера до 3 марта с возможностью внесения 2,5 млн грн залога.
- Шевченковский райсуд Киева отказался продлить арест Владиславу Мангеру.
- С Мангера сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт.
- Суд отклонил жалобу по отстранению Мангера
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