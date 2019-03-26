Британский парламент на день возьмет под контроль процесс Brexit

26 марта, 2019, 11:14

В понедельник, 25 марта, депутаты парламента Великобритании проголосовали за предоставление им права взять под контроль парламентский порядок дня, чтобы проголосовать по различным вариантам действий, связанных с Brexit

Об этом сообщает Reuters.

Законодатели проголосовали за поправку, которая дает им возможность формировать повестку дня в парламенте в среду, 27 марта, и таким образом они получают право голосовать за альтернативные планы Brexit.

Поправка, предложенная бывшим членом Консервативной партии Оливером Летвин, была принята 329 голосами, против выступили 302 парламентария. Таким образом, депутаты выразили свое недовольство неспособностью правительства выложить новый подход для решения проблемы Brexit.

Проевропейский министр по вопросам бизнеса Ричард Харрингтон подал в отставку, чтобы поддержать эту поправку.

Таким образом, 27 марта парламент Великобритании может проголосовать за меньшей мере семь альтернативных вариантов Brexit, среди которых - второй референдум по выходу из Евросоюза, выход из блока без соглашения или "мягкий Brexit" - когда Великобритания выйдет из ЕС, но будет иметь полный доступ к единому рынку и свободному передвижению между странами блока.