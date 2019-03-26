Британский парламент на день возьмет под контроль процесс Brexit
Об этом сообщает Reuters.
Законодатели проголосовали за поправку, которая дает им возможность формировать повестку дня в парламенте в среду, 27 марта, и таким образом они получают право голосовать за альтернативные планы Brexit.
Поправка, предложенная бывшим членом Консервативной партии Оливером Летвин, была принята 329 голосами, против выступили 302 парламентария. Таким образом, депутаты выразили свое недовольство неспособностью правительства выложить новый подход для решения проблемы Brexit.
Проевропейский министр по вопросам бизнеса Ричард Харрингтон подал в отставку, чтобы поддержать эту поправку.
Таким образом, 27 марта парламент Великобритании может проголосовать за меньшей мере семь альтернативных вариантов Brexit, среди которых - второй референдум по выходу из Евросоюза, выход из блока без соглашения или "мягкий Brexit" - когда Великобритания выйдет из ЕС, но будет иметь полный доступ к единому рынку и свободному передвижению между странами блока.
- Напомним, 12 марта 391 депутат парламента Великобритании проголосовал против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
- 13 марта парламент Великобритании отклонил возможность выхода из ЕС без соглашения.
- 14 марта Палата общин парламента Великобритании проголосовала против проведения второго референдума по Brexit.
- Совет ЕС утвердил экстренные меры в случае, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.
- 23 марта в Лондоне сотни тысяч противников выхода Великобритании из ЕС устроили марш с требованием нового референдума по Brexit.
- Консерваторы заявили, что парламент Великобритании может поддержать соглашение о выходе из Евросоюза в обмен на отставку премьер-министра Терезы Мэй.
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