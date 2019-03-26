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Адвокат Закревская просит приобщить к делу фильм "Гандзюк. Системное убийство"

Адвокат по делу Гандзюк буде ходатайствовать о приобщении фильма-расследования к материалам уголовного производства против Владислава Мангера

Об этом сообщает РБК-Украина.

Адвокат по делу Катерины Гандзюк Евгения Закревская заявила, что будет ходатайствовать о приобщении фильма "Гандзюк. Системное убийство" к материалам уголовного производства против Владислава Мангера.

Фильм-расследование был представлен журналистами в кинотеатре вчера, 25 марта.

"Никто не владеет материалами фильма на данный момент. Как только я буду владеть материалами, они обязательно будут приобщены к материалам дела по моему ходатайству", - рассказала она.

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