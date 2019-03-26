Адвокат Закревская просит приобщить к делу фильм "Гандзюк. Системное убийство"
26 марта, 2019, 18:35
Адвокат по делу Гандзюк буде ходатайствовать о приобщении фильма-расследования к материалам уголовного производства против Владислава Мангера
Об этом сообщает РБК-Украина.
Адвокат по делу Катерины Гандзюк Евгения Закревская заявила, что будет ходатайствовать о приобщении фильма "Гандзюк. Системное убийство" к материалам уголовного производства против Владислава Мангера.
Фильм-расследование был представлен журналистами в кинотеатре вчера, 25 марта.
"Никто не владеет материалами фильма на данный момент. Как только я буду владеть материалами, они обязательно будут приобщены к материалам дела по моему ходатайству", - рассказала она.
- Председательствующая судья по делу Мангера заявила о самоотводе
- Ранее сообщалось, что прокуратура просит арестовать Мангера, но суд так и не смог перейти к фактическому рассмотрению ходатайства прокуратуры.
- Напомним, 31 июля 2018 года Катерину Гандзюк облили кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. 4 ноября 2018 года около 12:30 на официальной странице группы поддержки Катерины Гандзюк появилась информация о ее смерти.
- По подозрению в соучастии в убийстве Гандзюк задержан экс-помощник депутата от БПП Игоря Павловского. 4 декабря Юрий Луценко заявил, что новым подозреваемым является Алексей Левин по прозвищу "москаль", которого ранее судили за организацию убийств. Левин объявлен в розыск .
- Отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с главой Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Катерины Гандзюк. Суд арестовал Мангера до 3 марта с возможностью внесения 2,5 млн грн залога.
- Шевченковский райсуд Киева отказался продлить арест Владиславу Мангеру.
- С Мангера сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт.
- Суд отклонил жалобу по отстранению Мангера
Читайте также
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко
-
Читайте также
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко