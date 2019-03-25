В Еврокомиссии утвердили сценарий: Brexit без соглашения

25 марта, 2019, 13:19

ЕС завершил подготовку по выходу Великобритании из ЕС без каких-либо переходных мер

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии .

В сценарии "без соглашения" Великобритания станет третьей страной без каких-либо переходных мер, говорится в сообщении.

Отмечается, что все законы ЕС перестанут применяться в Великобританию с этого момента. Переходного периода не будет, как предусмотрено в соглашении на снятие средств. Это, очевидно, приведет к значительным проблемам для граждан и бизнеса.

По такому сценарию отношения Великобритании с ЕС будут регулироваться общим международным публичным правом, в том числе правилам Всемирной торговой организации, отмечает пресс-служба.

Отмечается, что Евросоюз будет обязан немедленно применить свои правила и тарифы на своих границах с Британией. Это включает в себя проверки и контроль таможенных, санитарных и фитосанитарных стандартов и проверку соответствия нормам ЕС.

Так же граждане Великобритании больше не будут гражданами Европейского Союза. Они будут подвергаться дополнительным проверкам при пересечении границ в Евросоюз, говорится в сообщении.