В Еврокомиссии утвердили сценарий: Brexit без соглашения
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии .
В сценарии "без соглашения" Великобритания станет третьей страной без каких-либо переходных мер, говорится в сообщении.
Отмечается, что все законы ЕС перестанут применяться в Великобританию с этого момента. Переходного периода не будет, как предусмотрено в соглашении на снятие средств. Это, очевидно, приведет к значительным проблемам для граждан и бизнеса.
По такому сценарию отношения Великобритании с ЕС будут регулироваться общим международным публичным правом, в том числе правилам Всемирной торговой организации, отмечает пресс-служба.
Отмечается, что Евросоюз будет обязан немедленно применить свои правила и тарифы на своих границах с Британией. Это включает в себя проверки и контроль таможенных, санитарных и фитосанитарных стандартов и проверку соответствия нормам ЕС.
Так же граждане Великобритании больше не будут гражданами Европейского Союза. Они будут подвергаться дополнительным проверкам при пересечении границ в Евросоюз, говорится в сообщении.
- Напомним, 12 марта 391 депутат парламента Великобритании проголосовал против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
- 13 марта парламент Великобритании отклонил возможность выхода из ЕС без соглашения .
- 14 марта Палата общин парламента Великобритании проголосовала против проведения второго референдума по Brexit.
- Совет ЕС утвердил экстренные меры в случае, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.
- 23 марта в Лондоне сотни тысяч противников выхода Великобритании из ЕС устроили марш с требованием новый референдум по Brexit.
- консерваторы заявили, что парламент Великобритании может поддержать соглашение о выходе из Евросоюза в обмен на отставку премьер-министра Терезы Мэй.
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