Португалия - Украина: Шевченко назвал состав на матч
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
Вне заявки на стартовый матч квалификации в Лиссабоне остались центральный защитник "Динамо" Артем Шабанов и правый защитник "Шахтера" Сергей Болбат.
Заявка сборной Украины:
Вратари: Андрей Пятов, Денис Бойко, Андрей Лунин.
Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Эдуард Соболь.
Полузащитники: Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Роман Безус.
Нападающие: Роман Яремчук, Артем Кравец, Жуниор Мораес.
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- Напомним, матч Португалия - Украина состоится сегодня в Лиссабоне и начнется в 21:45 .
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