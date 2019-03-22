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Португалия - Украина: Шевченко назвал состав на матч


фото: ffu.ua
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с заявкой на отборочный матч с Португалией

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Вне заявки на стартовый матч квалификации в Лиссабоне остались центральный защитник "Динамо" Артем Шабанов и правый защитник "Шахтера" Сергей Болбат.

Заявка сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов, Денис Бойко, Андрей Лунин.

Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Эдуард Соболь.

Полузащитники: Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Роман Безус.

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Кравец, Жуниор Мораес.

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