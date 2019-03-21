Португалия - Украина: все о стартовом матче команды Шевченко в отборе Евро-2020

22 марта, 2019, 08:00

Дмитрий Марценишин

Сегодня в Лиссабоне сборная Украины по футболу встречается в стартовом матче отбора Евро-2020 с командой Португалии

(Инфографика: Ориентировочные стартовые составы команд на матч)

С чем сборная Украины подходит к старту квалификации

Сборная Украины осенью прошлого года удачно сыграла в первом розыгрыше Лиги наций. Команда Андрея Шевченко выступала во втором по силе дивизионе и выиграла соревнования в группе с сильными сборными Чехии и Словакии.

Украинцы получили право выступать в следующей Лиге наций в элите. Кроме того, наша команда в случае неудачи в квалификации Евро-2020 получит дополнительный шанс получить путевку в финальную часть чемпионата Европы в турнире с другими представителями второго дивизиона Лиги наций.

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Сборная Украины получила немало комплиментов за свои осенние выступления. Однако в отборе Евро-2020 перед командой Шевченко будут стоять более существенные вызовы, чем в Лиге наций, которую многие команды восприняли исключительно как подготовительный этап перед квалификацией. И главные конкуренты украинцев - Португалия и Сербия, сейчас преобладают по классу Чехию и Словакию.

Перед стартом в отборе произошли заметные кадровые изменения и в самой сборной Украины. Еще осенью в матче чемпионата Англии за "Вест Хэм" тяжелую травму получил лидер нашей команды Андрей Ярмоленко , который вернется на поле не раньше лета.

Появился пробел и в обороне. Основной защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий перешел из "Шахтера" в российский "Зенит" , вызвав возмущение украинских болельщиков. После такого трансфера Андрей Шевченко не решился вызвать футболиста в национальную команду.

Есть у команды и немало мелких проблем. Не имеет стабильной игровой практики в немецком "Шальке" другой лидер команды - левый полузащитник Евгений Коноплянка. Правый вингер "Динамо" Виктор Цыганков находится в неубедительной форме. А динамовский форвард Артем Беседин и хавбек "Шахтера" Виктор Коваленко не помогут команде из-за травм .

Каким будет состав сборной Украины

Учитывая проблемы, Андрею Шевченко предстоит принять несколько решающих кадровых решений. Очевидно, в центре обороны в паре с Никитой Бурдой, вместо Ярослава Ракицкого, будет играть другой защитник "Шахтера" Сергей Кривцов.

На позиции правого вингера Андрея Ярмоленко могут заменить Виктор Цыганков или Марлос. Поскольку натурализованный бразилец хорошо выглядит в центре, то больше шансов сыграть на фланге у динамовца.

Дилемма возникла с Александром Зинченко. В феврале он отлично сыграл за "Манчестер Сити" и был признан лучшим футболистом месяца в клубе . В Англии номинальный украинский центральный хавбек выступает на левом фланге обороны. В сборной Украины на этой позиции основным был Николай Матвиенко, проигрывает в "Шахтере" борьбу за место в составе Исмаили. Поэтому Шевченко вполне может доверить левый фланг обороне Зинченко, который играет в сильнейшем клубном турнире мира. Да и в среднем звене убрать кого-то из тройки Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Марлос вряд ли уместно.

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В атаке сборной Украины в Лиге наций основным был форвард бельгийского "Гента" Роман Яремчук. Ему осенью фактически не было альтернативы. Однако накануне старта в отборе Евро-2020 украинское гражданство получил бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес .

Объективно - он сейчас самый сильный нападающий чемпионата Украины и одинаково хорошо взаимодействует с футболистами "Шахтера" и "Динамо", ведь играл в обоих клубах. Это делает Мораеса фаворитом в борьбе за место в стартовом составе. Даже несмотря на то, что Яремчук перед вызовом в сборную сделал за "Гент" дубль в чемпионате Бельгии .

Что нового у сборной Португалии

Главной интригой у сборной Португалии перед стартом квалификации было то, что возобновит выступления за команду Кришитану Роналду , который в последний раз играл за "селесао" на чемпионате мира. Лидер португальцев пообещал, что вернется в квалификации Евро-2020, и слово сдержал. Поэтому он сыграет за свою сборную против Украины после девятимесячного перерыва.

Андрей Шевченко перед игрой с Португалией отметил, что одной из главных задач нашей команды будет нейтрализация Криштиану Роналду , которого нужно "убрать подальше от ворот".

"Будем искать стратегии, чтобы убрать Роналду подальше от ворот. Как мы знаем, он прекрасно играет в штрафной, а его последний хет-трик в матче Лиги чемпионов еще раз говорит о том, что возраст ему не помеха", - сказал Шевченко.

На чемпионате мира-2018 португальцы выступили посредственно и остановились в 1/8 финала, уступив Уругваю. После триумфального Евро-2016, который Португалия выиграла и достигла своего наибольшего успеха в истории, это было воспринято как неудача.

Между тем, в Лиге наций Португалия даже без Криштиану Роналду уверенно выиграла соревнования в своей группе, где ее соперниками были Италия и Польша. Она вышла в финальную часть турнира, где за трофей будут бороться четыре сильнейшие команды. Летом 2019 г. команда Фернанду Сантуша оспаривать победу в Лиге наций с Англией, Голландией и Швейцарией именно в Португалии.

Каким будет формат квалификации

Кроме сборной Португалии, соперниками сборной Украины в отборе будут команды Сербии, Литвы и Люксембурга. В финальную часть чемпионата Европы выйдут две первые сборные из группы.

В целом через "классическую" квалификацию путевки на Евро-2020 получат 20 сборных, еще четыре путевки будут разыграны в каждом из дивизионов Лиги наций.

Как команды играли раньше

Сборные Украины и Португалии ранее уже встречались. Было это в отборочном турнире чемпионата мира-1998. В октябре 1996 года украинцы под руководством Йожефа Сабо дома сенсационно победили Португалию со звездными Луиш Фигу и Руи Коштой в составе со счетом 2: 1. Португальцы взяли реванш за месяц дома - 1: 0.

Нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко тогда уже вызывался в сборную Украины, однако участия в матчах с португальцами не брал. Как и его нынешний ассистент в команде - Александр Шовковский.

Кто будет фаворитом

Букмекеры считают фаворитом игры Португалия - Украина хозяев поля. Они предлагают на победу команды Фернанду Сантуша коэффициент 1.40, на ничью дают 4.25, а в победу украинцев не верят - 8.25.