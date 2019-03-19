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Шевченко вызвал Мораеса в сборную Украины


фото: shakhtar.com
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса, который получил украинское гражданство, в национальную команду

Об этом сообщает Федерация футбола Украины.

После подтверждения информации о получении нападающим донецкого "Шахтера" Жуниором Мораесом гражданства Украины главный тренер национальной команды Андрей Шевченко принял решение пригласить игрока на матчи с Португалией и Люксембургом.

Натурализованный бразилец прибыл в расположение сборной Украины сегодня утром.

С партнерами по сборной Мораес познакомится на теоретическом занятии, которое состоится до обеда. Вечером новичок команды страны примет участие в первой для себя тренировке в составе сборной Украины.

31-летний Жуниор Мораес начинал карьеру в бразильских клубах "Сантос", "Понте-Прета" и "Санту-Андре", затем играл в румынской "Глории" и болгарском ЦСКА.

Мораес играет за украинские клубы с 2012 года. Ранее он выступал за донецкий "Металлург" и "Динамо". В нынешнем сезоне 31-летний бразилец забил за "Шахтер" 21 гол и отдал 11 результативных передач.

За сборную Украины уже выступает один натурализованный бразилец из "Шахтера" - Марлос.

Сборная Украины стартует в отборе Евро-2020 22 марта в Лиссабоне матчем против сборной Португалии, а 25 марта сыграет в гостях с Люксембургом.

  • 4 марта главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал имена игроков, которых вызвали для подготовки и участия в отборочных матчах Евро-2020 против сборных Португалии и Люксембурга 22 и 25 марта.
  • 15 марта указом Петра Порошенко бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство.

 

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