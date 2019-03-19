Шевченко вызвал Мораеса в сборную Украины
Об этом сообщает Федерация футбола Украины.
После подтверждения информации о получении нападающим донецкого "Шахтера" Жуниором Мораесом гражданства Украины главный тренер национальной команды Андрей Шевченко принял решение пригласить игрока на матчи с Португалией и Люксембургом.
Натурализованный бразилец прибыл в расположение сборной Украины сегодня утром.
С партнерами по сборной Мораес познакомится на теоретическом занятии, которое состоится до обеда. Вечером новичок команды страны примет участие в первой для себя тренировке в составе сборной Украины.
31-летний Жуниор Мораес начинал карьеру в бразильских клубах "Сантос", "Понте-Прета" и "Санту-Андре", затем играл в румынской "Глории" и болгарском ЦСКА.
Мораес играет за украинские клубы с 2012 года. Ранее он выступал за донецкий "Металлург" и "Динамо". В нынешнем сезоне 31-летний бразилец забил за "Шахтер" 21 гол и отдал 11 результативных передач.
За сборную Украины уже выступает один натурализованный бразилец из "Шахтера" - Марлос.
Сборная Украины стартует в отборе Евро-2020 22 марта в Лиссабоне матчем против сборной Португалии, а 25 марта сыграет в гостях с Люксембургом.
- 4 марта главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал имена игроков, которых вызвали для подготовки и участия в отборочных матчах Евро-2020 против сборных Португалии и Люксембурга 22 и 25 марта.
- 15 марта указом Петра Порошенко бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство.
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