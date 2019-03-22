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Португалия - Украина: где и когда смотреть матч отбора Евро-2020


фото: ffu.ua
Сегодня в стартовом матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Украины встречается в Лиссабоне с Португалией

Отборочный турнир Евро-2020

Группа B

1-й тур

Португалия - Украина

22 марта, Лиссабон, стадион "Да Луж"

Начало - 21:45

Прямая трансляция на телеканалах "Украина" и "Футбол 1"

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