Португалия - Украина: где и когда смотреть матч отбора Евро-2020
22 марта, 2019, 08:30
Сегодня в стартовом матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Украины встречается в Лиссабоне с Португалией
Отборочный турнир Евро-2020
Группа B
1-й тур
Португалия - Украина
22 марта, Лиссабон, стадион "Да Луж"
Начало - 21:45
Прямая трансляция на телеканалах "Украина" и "Футбол 1"
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- 4 марта главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал имена игроков, которых вызвали для подготовки и участия в отборочных матчах Евро-2020 против сборных Португалии и Люксембурга 22 и 25 марта. В списке не оказалось Ярослава Ракицкого.
- 15 марта указом Петра Порошенко бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство.
- 19 марта главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса в национальную команду.
- Одноклубник Александра Зинченко по "Манчестер Сити" Бернарду Силва назвал фаворитов отборочной группы Евро-2020, где сыграют Португалия и Украина.
- 20 марта стало известно, что сборной Украины в отборочном матче Евро-2020 против Португалии из-за травмы не поможет полузащитник Виктор Коваленко.
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