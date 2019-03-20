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Евро-2020. Сборная Украины перед матчем с Португалией потеряла полузащитника


фото: ffu.ua
Сборной Украины в отборочном матче Евро-2020 против Португалии из-за травмы не поможет полузащитник Виктор Коваленко

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины .

Медицинское обследование, проведенное врачами национальной команды, показало, что у Виктора Коваленко растяжение приводящей мышцы, которое требует недельного восстановления. Полузащитник покинул расположение сборной для проведения курса реабилитации. Таким образом, помочь сборной Украины в матчах против Португалии и Люксембурга футболист "Шахтера" не сможет.

В то же время, в основную группу вернулся нападающий Артем Кравец, прибыл на сбор с ушибом голени.

После утренней тренировки, в котором приняли участие 26 игроков, Андрей Шевченко принять окончательное решение по количеству исполнителей, которые отправятся в Португалию. Вылет рейса на Лиссабон запланировано на 16:30.

Сборная Украины стартует в отборе Евро-2020 22 марта в Лиссабоне матчем против сборной Португалии, а 25 марта сыграет в гостях с Люксембургом.

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